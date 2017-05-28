Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Леся Цуренко обыграла Екатерину Козлову

Украинское дерби завершилось в пользу более опытной теннисистки

  • 28.05.2017 18:43
  • 948 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Wikimedia Commons. Леся Цуренко
© Wikimedia Commons. Леся Цуренко

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции в первом круге жребий свел двух украинок - Лесю Цуренко и Екатерину Козлову. Цуренко одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:0.

Во втором круге Цуренко (№42 в мировом рейтинге) встретится с россиянкой Екатериной Макаровой (№40), которая накануне выбила первую ракетку мира Ангелик Кербер.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.05.2017 18:47
    +4
    Ожидаемо. Все-таки Леся при всей своей травматичности обладает приличным теннисным талантом. Правда, не знаю, что она будет делать против Макаровой. Не удивлюсь, если результат будет близким к матчу с Кербер.
    Ссылка
    iluha1993
      iluha1993, 28.05.2017 19:02
    +1
    Станислав Матусевич, 28.05.2017 18:47
    Ожидаемо. Все-таки Леся при всей своей травматичности обладает приличным теннисным талантом. Правда, не знаю, что она будет делать против Макаровой. Не удивлюсь, если результат будет близким к матчу с Кербер.
    Следил за Макаровой только в играх со Свитолиной и, согласно увиденному, я не понимаю почему она не в топ20? Подозреваю, что ей кроме переводов по линии и агрессивной манере нечего предложить и если Леся будет цепляться, то вполне может выиграть.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.05.2017 19:14
    +2
    iluha1993, 28.05.2017 19:02

    Следил за Макаровой только в играх со Свитолиной и, согласно увиденному, я не понимаю почему она не в топ20? Подозреваю, что ей кроме переводов по линии и агрессивной манере нечего предложить и если Леся будет цепляться, то вполне может выиграть.
    По той же причине, что и прочие атакующие теннисистки, не входящие в топ-20. Стабильности на весь год не хватает. Несколько месяцев показывает отличный теннис, всех разрывает, а как только чуть ухудшается форма, перестает попадать и проигрывает кому угодно. Похоже, сейчас Макарова возвращает свои прошлогодние кондиции, поэтому в матче с Лесей все будет зависеть именно от нее. Если будет более-менее попадать в корт, у Леси не будет шансов. Это же не Элина, носиться на задней линии и все тащить Цуренко физически не способна.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.