Ролан Гаррос. Леся Цуренко обыграла Екатерину Козлову

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции в первом круге жребий свел двух украинок - Лесю Цуренко и Екатерину Козлову. Цуренко одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:0.
Во втором круге Цуренко (№42 в мировом рейтинге) встретится с россиянкой Екатериной Макаровой (№40), которая накануне выбила первую ракетку мира Ангелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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Следил за Макаровой только в играх со Свитолиной и, согласно увиденному, я не понимаю почему она не в топ20? Подозреваю, что ей кроме переводов по линии и агрессивной манере нечего предложить и если Леся будет цепляться, то вполне может выиграть.
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