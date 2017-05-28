Ролан Гаррос. Леся Цуренко обыграла Екатерину Козлову

Луческу: "Я лигитмно назначенный тренер и доработаю контракт до конца"

что Кипр---часть Кипра в ЕЕС ,с 1 января 2008 года Республика Кипр входит в еврозону, то есть её ...

А что Кипр? Там вопрос так и не решен. ГДР и ФРГ воссоединились благодаря тому, что СССР трещал п...

не получается замкнутый круг-пример Кипр! А более понятный ГДР И ФРГ!