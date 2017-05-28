Ролан Гаррос. Первая ракетка Ангелик Кербер вылетела в первом круге

На открытом чемпионате Франции грянула первая сенсация. Немка Ангелик Кербер, первая ракетка мира в двух сетах уступила россиянке Екатерине Макаровой - 2:6, 2:6.
Макарова, №40 в мировом рейтинге, во втором круге встретится с победительницей украинского дерби Леся Цуренко – Екатерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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Против Макаровой Лесе, которая прогнозируемо обыгрывает Катю Козлову, будет тяжко. Шансов откровенно немного.
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