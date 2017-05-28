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Ролан Гаррос. Первая ракетка Ангелик Кербер вылетела в первом круге

Немка уступила россиянке Екатерине Макаровой

  • 28.05.2017 17:39
  • 614 просмотров
  • 1 комментария
Метки
rolandgarros.com. Ангелик Кербер
© rolandgarros.com. Ангелик Кербер

На открытом чемпионате Франции грянула первая сенсация. Немка Ангелик Кербер, первая ракетка мира в двух сетах уступила россиянке Екатерине Макаровой - 2:6, 2:6.

Макарова, №40 в мировом рейтинге, во втором круге встретится с победительницей украинского дерби Леся Цуренко – Екатерина Козлова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 28.05.2017 18:28
    0
    Не знаю, что там у кого грянуло. Вполне ожидаемый результат, поскольку Кербер сейчас в плохой форме, а на грунте - тем более. Несколько неожиданно, что ей удалось взять всего 4 гейма, но и только.
    Против Макаровой Лесе, которая прогнозируемо обыгрывает Катю Козлову, будет тяжко. Шансов откровенно немного.
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