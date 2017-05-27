Леся ЦУРЕНКО: «Квалифайер - это иногда преимущество»

В воскресенье на корте №14 третьим запуском состоится матч первого круга Леся Цуренко - Катерина Козлова.



- Мы приехали в понедельник, тренировались, думаю, достаточно, некоторые дни даже по два раза играли. Получилось поиграть именно на кортах Ролан Гаррос, а не на тренировочных, для чего как раз мы раньше и приехали.



Что касается жеребьевки, то уже во второй раз на Шлеме в этом году я недалеко ушла от Анжелик Кербер, недолго пришлось искать себя в сетке: открываешь - и сразу видно. Квалифайер - это иногда преимущество, иногда - нет. Конечно, немножко неприятно, что играю с Катей, еще одной украинкой, но что поделать - это теннис, всякое бывает. У нее есть чуть больше опыта игры в Париже, хотя она может быть немножко устала после квалификации. У меня со здоровьем сейчас все в порядке. Месяц поработали с тренером по фитнесу, так что чувствую себя гораздо сильнее.