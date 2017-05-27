Сергей СТАХОВСКИЙ: «Матч играл вяло, потому что перенес ангину»

Украинец Сергей Стаховский успешно преодолел квалификацию на Открытом чемпионате Франции. Киевлянин провел три тяжелейших матча, в двух из которых он проигрывал 3-5 в решающей партии, но в обоих в итоге сумел победить на тайбрейке. В субботу после тренировки на кортах Жан Буан Сергей дал интервью Теннисному Порталу Украины.

— Сергей, из каких резервов ты нашел силы в матчах, которые ты проигрывал 3-5?

— Даже не знаю, на морально-волевых. Когда я проигрывал матч первого круга квалификации, а мой соперник в очень удачно подавал в третьем, подумал, ну хорошо, вот я проиграю, а завтра соберу вещи и уеду, отдохну, отложу на неделю ракетку, побуду с семьей и буду готовиться к травяному сезону. Я не могу сказать, что я играл ужасно, я играл неплохо, но понимал, что болею.

— Болеешь?

— Ангина. Я принимал антибиотики. Когда мой соперник дал двойную при счете по 30, я понял, что он дрогнул, решил надо побороться. В принципе получилось. Де-Шеппер лучше играет на харде и на траве, но у меня всегда большие сложности с левшами. Очень важны победы над левшами. Мне очень трудно справляться с их подачами. Левши дают такие вертушки вверх, под лево, мне очень сложно их играть, для меня это дополнительная сложность, которую надо преодолевать. Есть определенные нюансы.

Матч с Шатралом я играл очень вяло, потому что перенес ангину, и две предыдущих игры были тяжелыми. Честно говоря, даже не знаю, как соскочил со счета 3-5 в третьем. Чех играл на приличном уровне, но в важные моменты он играл слишком осторожно, что дало мне возможность рисковать.

- На тренировке я заметила, что тебе снова помогает Борис Львович Собкин.

— Да, так получилось. Мы вновь работаем вместе. Мы договорились попробовать возобновить сотрудничество с турнира в Монте-Карло. Борис Львович помогает мне. Ему очень сложно — теперь у него три игрока. Южный, Донской и я.

— На сегодняшней тренировке вы обсуждали и план на игру с тайваньцем Лу, помимо других рабочих моментов в твоей игре. Что ты думаешь о своем сопернике по первому кругу основы?

— Да. Мы обсуждали. Лу — очень цепкий игрок. долгое время находится в рейтинге между 40 и 75 местами. Грунт особо не играет. Думаю, что у меня хорошие шансы.

— Когда играешь?

— В понедельник.

— Удачи тебе, Сергей, на Ролан Гаррос.

— Спасибо.