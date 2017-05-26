Ролан Гаррос. Цуренко, Бондаренко и Стаховский узнали имена соперников

Стали известны окончательные результаты жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос для украинских теннисистов.
Сергей Стаховский, как победитель квалификации, сыграет с тайваньцем Йен-Сун Лу (58-й номер мирового рейтинга).
Катерине Бондаренко в соперники досталась Петра Мартич, которая прошла в основную сетку через сито квалификации.
А вот еще двум украинкам предстоит встретиться друг с другом – Леся Цуренко против Катерины Козловой.
Результаты жеребьевки для Свитолиной и Долгополова - по ссылке.
Источник — Sport.ua
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