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Ролан Гаррос. Козлова впервые вышла в основную сетку турнира

В финале квалификации украинская теннисистка обыграла сербку Александру Крунич

  • 26.05.2017 15:53
  • 291 просмотров
  • 2 комментария
Метки
btu.org.ua. Катерина Козлова
© btu.org.ua. Катерина Козлова

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова впервые в своей карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

В финале квалификации Козлова в трех сетах взяла верх над сербкой Александрой Крунич: 3/6, 6/3, 6/3.

Также на Ролан Гаррос выступят украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 26.05.2017 16:34
    0
    Пробачте, яка ж страшненька на цьому фото Катерина - і обличча, і статура старенької жінки... Невже краще не могли знайти? Бажаю вдачі в першому колі РГ!
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 26.05.2017 16:39
    0
    potapenkovd, 26.05.2017 16:34
    Пробачте, яка ж страшненька на цьому фото Катерина - і обличча, і статура старенької жінки... Невже краще не могли знайти? Бажаю вдачі в першому колі РГ!
    Вата, ну сколько не пользуйся Гугл транслейтом, все равно твои уши видны. Фото мисс Мацква прислать? Или не будем тебя пугать?
    Ссылка
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