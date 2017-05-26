Ролан Гаррос. Козлова впервые вышла в основную сетку турнира

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова впервые в своей карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.
В финале квалификации Козлова в трех сетах взяла верх над сербкой Александрой Крунич: 3/6, 6/3, 6/3.
Также на Ролан Гаррос выступят украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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