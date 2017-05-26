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Ролан Гаррос. Результаты жеребьевки украинцев

Свитолина сыграет со Шведовой, Долгополов - с Берлоком

  • 26.05.2017 15:08
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Sportur Travel
© Sportur Travel

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции-2017. Украинские теннисисты узнали своих соперников. Правда, не все.

Итак, Александр Долгополов (87-й номер мирового рейтинга) сыграет с аргентинцем Карлосом Берлоком (63). Cоперник Сергея Стаховского (122) станет известен после окончания квалификации.

Элина Свитолина (6) встретится с казахстанской теннисисткой Ярославой Шведовой (51). Леся Цуренко (42) и Екатерина Бондаренко (92) ждут своих соперниц, которые пробиваются сквозь сито квалификации. Екатерина Козлова (140) может попасть в основную сетку турнира, но сперва ей нужно обыграть cербку Александру Крунич (122).

Источник — Sport.ua

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