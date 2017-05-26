Ролан Гаррос. Результаты жеребьевки украинцев

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции-2017. Украинские теннисисты узнали своих соперников. Правда, не все.



Итак, Александр Долгополов (87-й номер мирового рейтинга) сыграет с аргентинцем Карлосом Берлоком (63). Cоперник Сергея Стаховского (122) станет известен после окончания квалификации.



Элина Свитолина (6) встретится с казахстанской теннисисткой Ярославой Шведовой (51). Леся Цуренко (42) и Екатерина Бондаренко (92) ждут своих соперниц, которые пробиваются сквозь сито квалификации. Екатерина Козлова (140) может попасть в основную сетку турнира, но сперва ей нужно обыграть cербку Александру Крунич (122).