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Элина СВИТОЛИНА: «Буду стараться наслаждаться соревнованиями»

Первая ракетка Украины - о предстоящем старте Ролан Гаррос

  • 25.05.2017 21:49
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- Для меня важно оставаться в игре, фокусироваться от матча к матчу, - отметила Свитолина в интервью после тренировки на центральном корте Ролан Гаррос. - Это будет очень трудный турнир, как и любой другой из серии Grand Slam, многое может произойти. Буду стараться оставаться здоровой, быстро восстанавливаться и, в первую очередь, просто наслаждаться соревнованиями.

Уже завтра в Париже состоится жеребьевка турнира в одиночном разряде. Напомним, за время грунтового сезона Элина Свитолина выиграла два титула (Стамбул и Рим). Свой лучший результат на кортах Ролан Гаррос украинка показала в 2015-м году, когда впервые в карьере дошла до четвертьфинала на Больших Шлемах.

Источник — Большой теннис Украины

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