Козлова вышла в финал квалификации Roland Garros

В первой партии Козлова и Сойлу записали на свой счет по четыре брейка (турчанке дважды не удалось подать на сет). На тайбрейке Козлова проиграла стартовый розыгрыш на своей подаче, но далее сумела сделать четыре минибрейка. Во втором сете Сойлу вышла вперед 3:1, после чего украинка выполнила обратный брейк и это был последний гейм, который Козлова выиграла в этой партии.



Со счетом 3:0 вырывается вперед Катерина в третьем сете. Сойлу сначала отыгрывает один брейк, но упускает двойной брейкпоинт в следующем гейме на подаче нашей теннисистки. В затяжном девятом гейме турчанка вновь не удержала подачу - с шестого матчбола украинка оформляет победу. Поединок продолжался два с половиной часа.



Напомним, в прошлом году в финале квалификации Ролан Гаррос Ипей Сойлу обыграла Катерину Козлову в двух сетах.



За путевку в основу французского Шлема в этом сезоне наша теннисистка будет бороться с 16-й сеяной Александрой Крунич.

Квалификация. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) - Ипек Сойлу (Турция) - 7:6(4) 2:6 6:3