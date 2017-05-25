В финале квалификации Roland Garros Стаховский сыграет с Сатралом

122-я ракета мира украинец Сергей Стаховский пробился в финал квалификации на Roland Garros, обыграв американца Стефана Козлова 6:7, 6:4, 6:4.

«Матч с американцем Козловым начался очень нервно. Мы в первом сете сделали, если я не ошибаюсь, шесть брейков. Конечно, присутствовало определенное напряжение, так как тактически мы играем очень схоже. У Козлова был шанс подать на сет при счете 6:5, но он его не реализовал. Увы, тай-брейк я упустил, ведя в счете 4:2.

Начиная со второго сета, я начал действовать более активно и больше рисковал. Повел – 5:2, но умудрился потерять внимание, а с ним и два гейма. Хорошо, что при 5:4 очухался , выиграв гейм, а с ним и партию.

Ключевой момент в третьем сете произошел при счете 2:1, когда я сделал брейк. После чего пошла подача, которой я остался доволен. Здорово подавал, что, в принципе, не оставило шансов сопернику в моих геймах. Разумеется, остался довольным проведенным матчем, но устал» - сказал Стаховский.

Отметим, что для Стаховского лучшим результатом на Roland Garros пока является третий раунд в 2011-м году.

В финале квалификации украинец сыграет с чехом Яном Сатралом.