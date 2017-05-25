Джокович назначил своим тренером Андре Агасси

Вторая ракетка мира Новак Джокович объявил о назначении своим тренером американца Андре Агасси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам серба, он вдохновился после разговора с Агасси и уверен, что тот поможет ему стать лучше.

«За последние две недели я разговаривал по телефону со многими бывшими лучшими игроками. Меня интересовали разные мнения о жизни теннисиста. В конце концов, меня устроила связь с Агасси. Во-первых, у нас схожий стиль игры, и я вдохновлялся им. Думаю, это поможет. Тем более, Андре пережил опыт, подобный моему, когда после доминирования покинул топ-100. Но он вернулся на первую строку. Он знает путь, как стать сильнее, чем раньше. У него была большая харизма, но он оставался скромным.

Перед Roland Garros мы поговорим лицом к лицу, потому что последние две недели мы общались только по телефону. Он будет следить за мной несколько дней во время турнира, а затем мой брат Марко останется со мной. Если у нас с Андре все будет работать, и я не буду сомневаться, то мы, начиная с Wimbledon, установим планы на будущее»

Напомним, о решении назначить Агасси Джокович сообщил после поражения от Александра Зверева в финале турнира в Риме.

Отметим, в нынешнем сезоне сербский теннисист во второй раз меняет состав своей команды. Джокович прекратил сотрудничество с главным тренером Марьяном Вайдой, тренером по фитнесу Гебрхардом Филом-Гричем, физиотерапевтом Мильяном Амановичем.