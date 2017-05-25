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Джокович назначил своим тренером Андре Агасси

Сербский теннисист уверен, что американец поможет ему стать сильнее

  • 25.05.2017 11:54
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australianopen.com. Новак Джокович
© australianopen.com. Новак Джокович
Вторая ракетка мира Новак Джокович объявил о назначении своим тренером американца Андре Агасси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
 
По словам серба, он вдохновился после разговора с Агасси и уверен, что тот поможет ему стать лучше.
 
«За последние две недели я разговаривал по телефону со многими бывшими лучшими игроками. Меня интересовали разные мнения о жизни теннисиста. В конце концов, меня устроила связь с Агасси. Во-первых, у нас схожий стиль игры, и я вдохновлялся им. Думаю, это поможет. Тем более, Андре пережил опыт, подобный моему, когда после доминирования покинул топ-100. Но он вернулся на первую строку. Он знает путь, как стать сильнее, чем раньше. У него была большая харизма, но он оставался скромным.
Перед Roland Garros мы поговорим лицом к лицу, потому что последние две недели мы общались только по телефону. Он будет следить за мной несколько дней во время турнира, а затем мой брат Марко останется со мной. Если у нас с Андре все будет работать, и я не буду сомневаться, то мы, начиная с Wimbledon, установим планы на будущее»
 
Напомним, о решении назначить Агасси Джокович сообщил после поражения от Александра Зверева в финале турнира в Риме.
 
Отметим, в нынешнем сезоне сербский теннисист во второй раз меняет состав своей команды. Джокович прекратил сотрудничество с главным тренером Марьяном Вайдой, тренером по фитнесу Гебрхардом Филом-Гричем, физиотерапевтом Мильяном Амановичем.
 
В конце 2016 года серб расстался со своим наставником Борисом Беккером после трех лет совместной работы.

Источник — Sport.ua

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