Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй круг квалификации

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Динамо будет сеяным в двух раундах Лиги чемпионов 20:28 — SamojlovS Дай то Бог, чтобы Динамо дошло до группы ЛЧ! (за это кроме денег еще и очки даются).

Суркисы отсудили у Приватбанка почти 1,1 миллиард гривен 20:23 — Comraddm Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.Нормально так дедушка 96 лет живет 19:47 — Володимир Ляшенко Я в 2014 за Гриценка голосував, а в 2015 на місцевих виборах - за "Свободу". А Ахметова...