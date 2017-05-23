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Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй круг квалификации

Украинка одержала победу над Конни Перен в трехсетовом матче

  • 23.05.2017 19:01
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bild.de, Катерина Козлова
© bild.de, Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции.

В непростом трехсетовом поединке украинка одолела швейцарку Конни Перен.

Во втором круге квалификации Ролан Гаррос Козлова сыграет с представительницей Турции Ипек Сойлу.

Ролан Гаррос. Квалификация. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Конни Перен (Швейцария) - 6-2 4-6 6-3

Источник — Sport.ua

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