Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй круг квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции.
В непростом трехсетовом поединке украинка одолела швейцарку Конни Перен.
Во втором круге квалификации Ролан Гаррос Козлова сыграет с представительницей Турции Ипек Сойлу.
Ролан Гаррос. Квалификация. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Конни Перен (Швейцария) - 6-2 4-6 6-3
Источник — Sport.ua
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