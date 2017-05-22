Элина Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA

Победа на турнире в Риме позволила 22-летней украинской теннисистке Элине Свитолиной подняться сразу на пять строчек вверх в рейтинге WTA и шагнуть с 11-го места на 6-е.

В финале соревнований Элина в трех сетах победила румынку Симону Халеп.

Таким образом, Свитолина установила личный рекорд в рейтинге WTA. Более того, этот результат стал лучшим для украинских теннисисток за всю историю.

Рейтинг WTA

1. Анжелик Кербер (Германия)

2. Серена Уильямс (США)

3. Каролина Плишкова (Чехия)

4. Симона Халеп (Румыния)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания)

6. Элина Свитолина (Украина)

7. Доминика Цибулкова (Словакия)

8. Джоанна Конта (Великобритания)

9. Светлана Кузнецова (Россия)

10. Агнешка Радваньска (Польша)

…

42. Леся Цуренко (Украина)

92. Катерина Бондаренко (Украина)

140. Катерина Козлова (Украина)