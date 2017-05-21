Элина СВИТОЛИНА: «Финал против Халеп был очень тяжелым»

Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia в Риме. Новую неделю наша теннисистка начнет в качестве лидера чемпионской гонки (в борьбе за путевки на Итоговый турнир в Сингапур). В основном рейтинге WTA Свитолина установит новый личный и национальный рекорд. Напомним, что Элина впервые попала в топ-10 в мировой классификации после победы на турнире в Дубае в феврале.



- Это был очень тяжелый матч, всю неделю в Риме у меня были тяжелые матчи. Поздравляю Симону, это было два отличных турнира для тебя, желаю восстановиться как можно скорее после этой травмы. Хочу поблагодарить всех спонсоров, это очень большой турнир. Также спасибо всем болельщикам, вы создаете потрясающе уютную атмосферу. Спасибо моей команде, и хотя у нас всегда есть взлеты и падения, вы все равно остаетесь со мной (смеется). Спасибо всем, кто делает этот турнир таким особенным. Надеюсь, я смогу вернуться сюда в следующем году, что защитить титул.