Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia!

Еліна просто ракета: 4 фінали і 4 перемоги. Цікаво що на цей раз придумають ті, хто писав що укра...

Ранее в этом году украинка стала победительницей на соревнованиях WTA International на Тайване и ...

Теперь впереди Ролан Гаррос, там надо делать то, что так и не сделал Андрей Медведев, и принести ...

Два турнира Premier 5, в этому году Элина в ударе!

Жіночий так, бо Андрій Медведєв був 4 ракеткою.

6-а ракетка світу!!!національний рекорд України.

Получил огромное удовольствие от матча! Честно сказать после первого сета, в котором Халеп играла...

Это просто фантастика! Халеп в хорошей форме, но Эля показала очень уверенную игру и сломила её. ...

Ну нарешті прокинулись.Матч просто фантастичний.Еліна - ти неперевершена молодчинка *BR...