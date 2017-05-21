Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia!

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Internazionali BNL d’Italia в Риме! В финальном поединке украинка одолела четвертую ракетку мира румынку Симону Халеп.
В первом сете после счета 2:2 Халеп взяла три гейма подряд. Элине удалось сократить счет до минимума, но первая партия таки осталась за румынкой. Второй сет начался с проигранной подачи Свитолиной, но далее украинка переломила ход матча. При счете 5:3 в пользу Элины наша теннисистка подавала на сет, но Халеп сумела сравнять результат. Свитолина все же довела свое преимущество во второй партии. В решающем сете у Халеп разладилась игра, и Свитолина выиграла пять геймов подряд. Отдав один гейм, украинка сумела довести матч до победного окончания.
Матч продлился 2 часа 8 минут.
Ранее теннисистки дважды встречались между собой и оба раза победу праздновала Халеп.
Симона Халеп - Элина Свитолина - 6:4, 5:7, 1:6
Источник — Sport.ua
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Перша українка в ТОП-6 WTA. 4 перемоги у 4-х фіналах цього сезону - оце реалізація!!!
Лідер сезону з набраних очок. Але розслаблятися неможна!
Поздоровлення Еліні і всім її вболівальникам!
Матч просто фантастичний.
Еліна - ти неперевершена молодчинка
національний рекорд України.
національний рекорд України.
• На пути к трофею в Риме Свитолина обыграла таких соперниц как Ализе Корне, Мона Бартель, Каролина Плишкова, а Гарбинье Мугуруса в полуфинале не смогла завершить матч, уступая 1-4.
• На счету Элины уже 31 победа в туре и это лучший показатель в WTA на данный момент.
• Всего в коллекции 22-летней Свитолиной уже было семь титулов WTA в одиночном разряде и два титула - в паре.
• Новую неделю наша теннисистка начнет в качестве лидера чемпионской гонки (в борьбе за путевки на Итоговый турнир в Сингапур). В основном рейтинге WTA Свитолина установит новый личный и национальный рекорд. Напомним, что Элина впервые попала в топ-10 в мировой классификации после победы на турнире в Дубае в феврале.
Після 2-5 в першому сеті нарешті почала грати у свій теніс. Важко сказати чи травма Халеп вплинула на хід гри, але і в Еліни були проблеми зі здоров'ям. Цей жіночий теніс настільки мінливий, вольова перемога за сетами Еліні до лиця.
Перемога дала Еліні 6-е місце в світовому жіночому рейтингу (рекордний результат для жінок) і понад півмільйона призових. Зона для росту зберігається, нехай Гарбінья спробує захистити свої минулорічні очки за перемогу на Роланд Гаррос.
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