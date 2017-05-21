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Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia!

Украинка одержала волевую победу над Симоной Халеп в финале

  • 21.05.2017 16:37
  • 1179 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Элина Свитолина
© Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Internazionali BNL d’Italia в Риме! В финальном поединке украинка одолела четвертую ракетку мира румынку Симону Халеп.

В первом сете после счета 2:2 Халеп взяла три гейма подряд. Элине удалось сократить счет до минимума, но первая партия таки осталась за румынкой. Второй сет начался с проигранной подачи Свитолиной, но далее украинка переломила ход матча. При счете 5:3 в пользу Элины наша теннисистка подавала на сет, но Халеп сумела сравнять результат. Свитолина все же довела свое преимущество во второй партии. В решающем сете у Халеп разладилась игра, и Свитолина выиграла пять геймов подряд. Отдав один гейм, украинка сумела довести матч до победного окончания.

Матч продлился 2 часа 8 минут.

Ранее теннисистки дважды встречались между собой и оба раза победу праздновала Халеп.

Симона Халеп - Элина Свитолина - 6:4, 5:7, 1:6

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 21.05.2017 16:41
    +9
    Браво Елінка, розумничка такий матч витягнула, просто фантастика
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    qukazen
      qukazen, 21.05.2017 16:42
    +7
    Елінка просто Б О М Б А
    Перша українка в ТОП-6 WTA. 4 перемоги у 4-х фіналах цього сезону - оце реалізація!!!
    Лідер сезону з набраних очок. Але розслаблятися неможна!
    Поздоровлення Еліні і всім її вболівальникам!
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    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 21.05.2017 16:42
    +5
    Просто Украинка МОЛОДЕЦ!!!! Только Побед тебе!
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 21.05.2017 16:43
    +8
    Ну нарешті прокинулись.
    Матч просто фантастичний.
    Еліна - ти неперевершена молодчинка
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    MrnMetal
    online
      MrnMetal, 21.05.2017 16:44
    +5
    Это просто фантастика! Халеп в хорошей форме, но Эля показала очень уверенную игру и сломила её. В третьем сете румынка просто поплыла. Очень важная победа в плане психологии, я думаю скоро, если ничего не случится, Элина будет бороться за топ-3 мирового рейтинга.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.05.2017 16:46
    +1
    Получил огромное удовольствие от матча! Честно сказать после первого сета, в котором Халеп играла можно сказать идеально, казалось что шансов нет. Но Элина настоящий боец. Психология у нее то, что надо.
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 21.05.2017 16:46
    +1
    6-а ракетка світу!!!
    національний рекорд України.
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    Jeck
    online
      Jeck, 21.05.2017 16:49
    +1
    zarhsinskiy, 21.05.2017 16:46
    6-а ракетка світу!!!
    національний рекорд України.
    Жіночий так, бо Андрій Медведєв був 4 ракеткою.
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 21.05.2017 16:50
    +1
    Два турнира Premier 5, в этому году Элина в ударе!
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    Александр Мельников
    online
    Александр Мельников, 21.05.2017 16:50
    0
    Теперь впереди Ролан Гаррос, там надо делать то, что так и не сделал Андрей Медведев, и принести Украине и всему Украинскому народу, долгожданную Победу на турнире большого шлема в одиночном разряде! Элина Свитолина вполне на это способна, украинские мужики теннисисты немогут, а Элина Свитолина сможет!
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    andrijooo
    online
      andrijooo, 21.05.2017 16:50
    +1
    Ранее в этом году украинка стала победительницей на соревнованиях WTA International на Тайване и в Турции, а также впервые стала чемпионкой турнира серии WTA Premier 5 в Объединенных Арабских Эмиратах.
    • На пути к трофею в Риме Свитолина обыграла таких соперниц как Ализе Корне, Мона Бартель, Каролина Плишкова, а Гарбинье Мугуруса в полуфинале не смогла завершить матч, уступая 1-4.
    • На счету Элины уже 31 победа в туре и это лучший показатель в WTA на данный момент.
    • Всего в коллекции 22-летней Свитолиной уже было семь титулов WTA в одиночном разряде и два титула - в паре.
    • Новую неделю наша теннисистка начнет в качестве лидера чемпионской гонки (в борьбе за путевки на Итоговый турнир в Сингапур). В основном рейтинге WTA Свитолина установит новый личный и национальный рекорд. Напомним, что Элина впервые попала в топ-10 в мировой классификации после победы на турнире в Дубае в феврале.
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    vit-2
    online
      vit-2, 21.05.2017 16:51
    +1
    Еліна просто ракета: 4 фінали і 4 перемоги. Цікаво що на цей раз придумають ті, хто писав що українка може перемагати тільки на другорядних турнірах?

    Після 2-5 в першому сеті нарешті почала грати у свій теніс. Важко сказати чи травма Халеп вплинула на хід гри, але і в Еліни були проблеми зі здоров'ям. Цей жіночий теніс настільки мінливий, вольова перемога за сетами Еліні до лиця.

    Перемога дала Еліні 6-е місце в світовому жіночому рейтингу (рекордний результат для жінок) і понад півмільйона призових. Зона для росту зберігається, нехай Гарбінья спробує захистити свої минулорічні очки за перемогу на Роланд Гаррос.
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