22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме.

В полуфинальном поединке соперницей Элины была 23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. Через 22 минуты после начала матча Мугуруса вызвала на корт доктора и после консультации с ним отказалась от продолжения борьбы.

В дебютном итальянском финале Свитолиной будет противостоять 25-летняя румынка Симона Халеп, занимающая четвертое место в мировом рейтинге. До этого Элина дважды встречалась с Халеп и оба матча проиграла.