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Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме

Гарбинье Мугуруса отказалась от продолжения поединка через 22 минуты после его начала

  • 20.05.2017 19:10
  • 974 просмотров
  • 9 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме.

В полуфинальном поединке соперницей Элины была 23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. Через 22 минуты после начала матча Мугуруса вызвала на корт доктора и после консультации с ним отказалась от продолжения борьбы.

В дебютном итальянском финале Свитолиной будет противостоять 25-летняя румынка Симона Халеп, занимающая четвертое место в мировом рейтинге. До этого Элина дважды встречалась с Халеп и оба матча проиграла.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 20.05.2017 19:21
    +4
    Жду с нетерпением завтрашнего финала! Халеп сейчас тоже в отличной форме. Матч ожидается бомбезный.
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    Arius.
    online
      Arius., 20.05.2017 19:21
    +1
    Оооо имбицилы на спорт юа родили, что был полуфинал! Сайт превратился в сцанный кал, наверное забыли про Элину пока дрочили на Канада Россия!
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 20.05.2017 19:23
    +3
    повезло Світоліній ? можливо-але Еліна була настроєна на боротьбу!
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.05.2017 19:23
    +10
    ДАААА, детка. Супер день сегодня! Элинка наша в финале премьера да и братья наши канадцы на классе отправили парашу за поребрик! Гуляем, друзья!
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    desantnichek
      desantnichek, 20.05.2017 19:25
    +6
    И это очень радует. В кое-то веки мы на ведущих ролях в теннисе. Надеюсь ближайшие лет 7 мы будем радоваться жизни)
    Она в этом году накосила бабла до пенсии)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 20.05.2017 19:28
    +4
    Все-таки достаточно быстро появилась новость, но настолько бестолково написанная (или скопипащенная?), что скорость не имеет особого значения.
    Итак, Мугуруса снялась при счете 1:4 не в свою пользу. Ощущение по ее игре было такое, что дело даже не в какой-то конкретной травме, а в отвратительном самочувствии. Первая подача совсем слабая, и ноги не работали совершенно. Любой плотный удар Элины в полметра от линии - и испанка даже не пыталась бежать за мячом. Соответственно, об игре Свитолиной особого смысла говорить не имеет, хотя настрой на игру был виден.
    По итогам сегодняшнего матча Элина поднимается уже на 9-е место в рейтинге, и выходит в лидеры Чемпионской гонки вне зависимости от результата завтрашнего финала.
    Теперь касаемо Халеп. Оба матча против нее Элина проиграла на харде, причем в 2013 и 2014 годах. Поэтому этот статистический момент мало что значит. А вот то, что на грунте румынка не проиграла в сезоне еще ни одного матча, имея счет встреч 9:0 и победив на Премьере в Мадриде, куда важнее.
    Завтра всей страной смотрим и болеем!
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    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 20.05.2017 19:28
    0
    Причем здесь повезло. Свитолина уровня топа сейчас. Так что она теперь для всех неподарок
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    qukazen
    online
      qukazen, 20.05.2017 19:31
    0
    Oleg Bugaets, 20.05.2017 19:23
    повезло Світоліній ? можливо-але Еліна була настроєна на боротьбу!
    Не думаю, що повезло, хіба трішки. Грала Елінка добре. Повезло, якщо б програвала без шансів, а суперниця знялась.
    Вітання Еліні. Її посмішка найчарівніша
    Ну і Мугуруса хай одужує, щоб можна було чисто помститись за минулу поразку.
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    solova63
    online
      solova63, 20.05.2017 19:40
    0
    Станислав Матусевич, 20.05.2017 19:28
    Все-таки достаточно быстро появилась новость, но настолько бестолково написанная (или скопипащенная?), что скорость не имеет особого значения.
    Итак, Мугуруса снялась при счете 1:4 не в свою пользу. Ощущение по ее игре было такое, что дело даже не в какой-то конкретной травме, а в отвратительном самочувствии. Первая подача совсем слабая, и ноги не работали совершенно. Любой плотный удар Элины в полметра от линии - и испанка даже не пыталась бежать за мячом. Соответственно, об игре Свитолиной особого смысла говорить не имеет, хотя настрой на игру был виден.
    По итогам сегодняшнего матча Элина поднимается уже на 9-е место в рейтинге, и выходит в лидеры Чемпионской гонки вне зависимости от результата завтрашнего финала.
    Теперь касаемо Халеп. Оба матча против нее Элина проиграла на харде, причем в 2013 и 2014 годах. Поэтому этот статистический момент мало что значит. А вот то, что на грунте румынка не проиграла в сезоне еще ни одного матча, имея счет встреч 9:0 и победив на Премьере в Мадриде, куда важнее.
    Завтра всей страной смотрим и болеем!
    лучше б уж копипастили с сапронова, как раньше... Сейчас даже этого не делают.
    Ссылка
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