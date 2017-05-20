22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме.
В полуфинальном поединке соперницей Элины была 23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. Через 22 минуты после начала матча Мугуруса вызвала на корт доктора и после консультации с ним отказалась от продолжения борьбы.
В дебютном итальянском финале Свитолиной будет противостоять 25-летняя румынка Симона Халеп, занимающая четвертое место в мировом рейтинге. До этого Элина дважды встречалась с Халеп и оба матча проиграла.
Источник — Sport.ua
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Итак, Мугуруса снялась при счете 1:4 не в свою пользу. Ощущение по ее игре было такое, что дело даже не в какой-то конкретной травме, а в отвратительном самочувствии. Первая подача совсем слабая, и ноги не работали совершенно. Любой плотный удар Элины в полметра от линии - и испанка даже не пыталась бежать за мячом. Соответственно, об игре Свитолиной особого смысла говорить не имеет, хотя настрой на игру был виден.
По итогам сегодняшнего матча Элина поднимается уже на 9-е место в рейтинге, и выходит в лидеры Чемпионской гонки вне зависимости от результата завтрашнего финала.
Теперь касаемо Халеп. Оба матча против нее Элина проиграла на харде, причем в 2013 и 2014 годах. Поэтому этот статистический момент мало что значит. А вот то, что на грунте румынка не проиграла в сезоне еще ни одного матча, имея счет встреч 9:0 и победив на Премьере в Мадриде, куда важнее.
Завтра всей страной смотрим и болеем!
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Ну і Мугуруса хай одужує, щоб можна було чисто помститись за минулу поразку.
Итак, Мугуруса снялась при счете 1:4 не в свою пользу. Ощущение по ее игре было такое, что дело даже не в какой-то конкретной травме, а в отвратительном самочувствии. Первая подача совсем слабая, и ноги не работали совершенно. Любой плотный удар Элины в полметра от линии - и испанка даже не пыталась бежать за мячом. Соответственно, об игре Свитолиной особого смысла говорить не имеет, хотя настрой на игру был виден.
По итогам сегодняшнего матча Элина поднимается уже на 9-е место в рейтинге, и выходит в лидеры Чемпионской гонки вне зависимости от результата завтрашнего финала.
Теперь касаемо Халеп. Оба матча против нее Элина проиграла на харде, причем в 2013 и 2014 годах. Поэтому этот статистический момент мало что значит. А вот то, что на грунте румынка не проиграла в сезоне еще ни одного матча, имея счет встреч 9:0 и победив на Премьере в Мадриде, куда важнее.
Завтра всей страной смотрим и болеем!
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