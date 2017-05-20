Элина СВИТОЛИНА: «Мое попадание в топ-10 было вопросом времени»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с пресс-cлужбой турнира в Риме.

- Прошлый сезон выдался для меня довольно успешным, мне во многом пригодился опыт Жюстин Энен и Иена Хьюза. Наше сотрудничество мне нравилось, но мне хотелось начать следующий сезон с чего-то нового. Все мои результаты - это плоды командной работы. У меня немного поменялся подход к турнирам и Большим Шлемам, посмотрим, что он принесет. Да, у меня были успешные турниры в этом году, но сезон все еще продолжается и у меня будут новые соревнования.

То, что я попала в топ-десятку в рейтинге, - это был обычный вопрос времени. Хоть я и вошла в топ-10, итоги сезона мы будем подводить исходя из еще одного важного аспекта - моих результатов на Шлемах. На сегодняшний день я стараюсь не давить на себя, подходить ко всем турнирам со стопроцентной концентрацией. Когда я буду показывать свою лучшую игру, тогда непременно будет и прогресс в рейтинге.

В преддверии Ролан Гаррос я бы не сказала, что готовлюсь к выступлению на своем самом любимом покрытии. Мне нравится играть на харде. На сайте ITF написано, что я люблю играть на траве? Нет, это было давно, больше нет (смеется). На самом деле, у меня нет любимого покрытия. Мне самой любопытно, что я смогу показать на предстоящих мэйджорах. Конечно, я бы хотела здорово выступить, показать самый лучший результат, но в то же время, не буду давить на себя из-за каких-то ожиданий.

Смена ракетки всегда требует некоторого времени. Но мне действительно очень нравится моя ракетка, это Wilson Burn 100. Мне нравятся цвета и что она привносит в мою игру. Думаю, это отличные изменения, ведь с этой ракеткой я уже выиграла турниры (смеется). Так что для меня это хорошие перемены.

История с Настасе? Да, я знаю, что случилось. Для меня это был даже небольшой сюрприз, что Настасе участвовал в церемонии награждения в Мадриде. После того, что произошло [на Кубке Федерации], это не очень приятный инцидент. Я стараюсь не втягиваться в такого рода истории, но это было не совсем вежливо с его стороны. Не думаю, что ему стоило присутствовать на такого рода событии.