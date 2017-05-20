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Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь, что смогла преодолеть такое напряжение»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Каролиной Плишковой

  • 20.05.2017 13:48
  • 494 просмотров
  • 2 комментария
Метки
internazionalibnlditalia.com, Элина Свитолина
© internazionalibnlditalia.com, Элина Свитолина

В пятницу Элина Свитолина обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову в 1/4 финала турнира «Internazionali BNL d'Italia».

- Сегодня я очень счастлива. Не только из-за того, что просто выиграла матч, но и как я это сделала: как играла и как справилась с давлением, - призналась украинка в интервью WTA Insider. - Особенно это касается тайбрейка и как мне удалось со всем справиться. Это что-то, чем я могу действительно гордиться.

У Плишковой было множество сетболов и она подавала на партию. Я просто старалась оставаться в игре и не думать о том, что может случится. Даже не могла поверить, когда матч закончился в двух сетах, настолько я вся была в игре. Очень горжусь собой, что смогла преодолеть такое напряжение.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Yurchyk Kovalchuk
      Yurchyk Kovalchuk, 20.05.2017 14:11
    +4
    Молодчина , але сьогодні не дай слабину!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 20.05.2017 14:51
    +1
    Гордиться, безусловно, есть чем, но сегодняшний матч не будет проще. Очень важен хороший настрой на игру.
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