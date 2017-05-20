Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь, что смогла преодолеть такое напряжение»

В пятницу Элина Свитолина обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову в 1/4 финала турнира «Internazionali BNL d'Italia».



- Сегодня я очень счастлива. Не только из-за того, что просто выиграла матч, но и как я это сделала: как играла и как справилась с давлением, - призналась украинка в интервью WTA Insider. - Особенно это касается тайбрейка и как мне удалось со всем справиться. Это что-то, чем я могу действительно гордиться.



У Плишковой было множество сетболов и она подавала на партию. Я просто старалась оставаться в игре и не думать о том, что может случится. Даже не могла поверить, когда матч закончился в двух сетах, настолько я вся была в игре. Очень горжусь собой, что смогла преодолеть такое напряжение.