Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме.
Свитолина в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову: 6/2, 7/6.
В полуфинале соревнований Свитолина встретится с победительницей пары Винус Вильямс – Гарбинье Мугуруса.
Источник — Sport.ua
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Вообще на этом турнире все матчи Элины получаются зрелищными, и в каждом она показывает хорошую игру. Конкретно в сегодняшней игре отмечу ее активные действия, нереальное количество мячей, уложенных точно в линию, и удачные действия на важнейших мячах.
Сьогодні в Еліни в певній мірі виходило все: невимушені зведені до мінімуму, перша подача на хорошому рівні нарешті, навіть з ейсами, і головне - кам бек у другому сеті!
Не найкраща гра Плішкової, не її покриття, але як же чудово Еліна боролася на тайбрейку!
Хороша подача і чудовий прийом в найпотрібніші критичні моменти!
Один з них на подачі Плішкової за рахунку 6:7 на користь чешки особливо запам'Ятався - Еліна повернула прямо в задню лінію, без шансів для Кароліни.
Для Світоліної характерний прогрес в якості гри чим ближче до фіналу вона доходить, тому маємо високі надії.
Вообще на этом турнире все матчи Элины получаются зрелищными, и в каждом она показывает хорошую игру. Конкретно в сегодняшней игре отмечу ее активные действия, нереальное количество мячей, уложенных точно в линию, и удачные действия на важнейших мячах.
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