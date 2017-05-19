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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинка взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой

  • 19.05.2017 19:58
  • 646 просмотров
  • 7 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме.

Свитолина в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову: 6/2, 7/6.

В полуфинале соревнований Свитолина встретится с победительницей пары Винус Вильямс – Гарбинье Мугуруса.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Михаил Шварц
    Михаил Шварц, 19.05.2017 20:32
    0
    Львица наша!!!
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    iluha1993
    online
      iluha1993, 19.05.2017 20:34
    +1
    Первый сет Плишкова провалила, а во втором включилась и тут уже Элина молодец. Показала, на что способна. Очень достойный уровень игры во втором сете. Поздравляю с заслуженной победой и, думаю, с такой игрой у нее все шансы пройти в финал. В финале, скорее всего, будет Халеп. Наверное самая сильная теннисистка по игре на грунте в данный момент, но и Элина на уровне! Вообщем удачи. Не понравился момент, когда она пожаловалась тренеру, что плишкова достает мертвые мячи и режет(так все делают и даже Элина), а потом в такой же ситуации она не подошла к мячу и где нужно было добить, у дарила в сетку. Потом посмотрела на тренера и начала махать ракеткой, как истеричка. Все таки ей нужно быть поспокойней, хотя это уже лучше, чем было раньше(психи после каждого аута)
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    Александр Мельников
    Александр Мельников, 19.05.2017 20:36
    +1
    Поздравляю Элину Свитолину! выход в полуфинал в Риме, это вам не что нибудь, выход в полуфинал в Риме, это значит - творить Историю! Теперь только вперёд! Есть шанс взять титул в Риме. вперёд Элина, удачи Тебе.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.05.2017 20:41
    +4
    Вот это и вся новость о такой важной победе? Мало того, что это выход в полуфинал римского турнира WTA Premier, на котором Элина никогда не проходила дальше второго круга, так еще и одержана победа над второй по неудобности соперницей в Туре. До сегодняшнего матча счет личных встреч был 5:0 в пользу Плишковой. В этой же встрече первый сет у Каролины не задался совсем, чем Элина отлично воспользовалась. А вот во втором при счете 2:0 в пользу Свитолиной Плишкову прорвало. Посыпались ее пушечные удары, и подумалось, что и сегодня Элине победы не видать. Но она взяла себя в руки и путем неимоверной концентрации на каждом мяче со счета 3:5 перевела игру на тай-брейк, счет которого здесь тоже не указан, а зря. Потому что у чешки было три сетбола до того, как Элине удалось добраться до матчбола. И со второго из них отличной подачей она вырвала победу на тай-брейке со счетом 11:9. Проклятие Плишковой развеяно!
    Вообще на этом турнире все матчи Элины получаются зрелищными, и в каждом она показывает хорошую игру. Конкретно в сегодняшней игре отмечу ее активные действия, нереальное количество мячей, уложенных точно в линию, и удачные действия на важнейших мячах.
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    meinetwegen
      meinetwegen, 19.05.2017 20:45
    0
    Цілком заслужена перемога!

    Сьогодні в Еліни в певній мірі виходило все: невимушені зведені до мінімуму, перша подача на хорошому рівні нарешті, навіть з ейсами, і головне - кам бек у другому сеті!

    Не найкраща гра Плішкової, не її покриття, але як же чудово Еліна боролася на тайбрейку!
    Хороша подача і чудовий прийом в найпотрібніші критичні моменти!
    Один з них на подачі Плішкової за рахунку 6:7 на користь чешки особливо запам'Ятався - Еліна повернула прямо в задню лінію, без шансів для Кароліни.

    Для Світоліної характерний прогрес в якості гри чим ближче до фіналу вона доходить, тому маємо високі надії.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.05.2017 20:49
    0
    Добавлю по поводу вчерашнего матча против Бартель, о котором спорт.уа не соизволил даже упомянуть. Я первый раз в жизни видел матч на таком уровне с двумя баранками в сетах подряд. При том, что первый сет немка играла совершенно нереально, раскладывая мячи по линиям до того идеально, что даже обычно спокойная Элина после очередного такого попадания вопила на весь стадион "Ну каааак?" Кстати, перед этим матчем Бартель имела 12 побед подряд на грунте. А во втором сете Элина активной игрой смогла ее сломить. Последний гейм сета на подаче Бартель состоял в итоге из четырех ее двойных ошибок. И в третьем сете игра была односторонней, а один из розыгрышей в последнем гейме матча, вытащенный Свитолиной, можно смело номинировать на лучший розыгрыш турнира. 3:6, 6:0, 6:0 в итоге.
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    Ігор Мікула
    online
      Ігор Мікула, 19.05.2017 20:56
    0
    Станислав Матусевич, 19.05.2017 20:41
    Вот это и вся новость о такой важной победе? Мало того, что это выход в полуфинал римского турнира WTA Premier, на котором Элина никогда не проходила дальше второго круга, так еще и одержана победа над второй по неудобности соперницей в Туре. До сегодняшнего матча счет личных встреч был 5:0 в пользу Плишковой. В этой же встрече первый сет у Каролины не задался совсем, чем Элина отлично воспользовалась. А вот во втором при счете 2:0 в пользу Свитолиной Плишкову прорвало. Посыпались ее пушечные удары, и подумалось, что и сегодня Элине победы не видать. Но она взяла себя в руки и путем неимоверной концентрации на каждом мяче со счета 3:5 перевела игру на тай-брейк, счет которого здесь тоже не указан, а зря. Потому что у чешки было три сетбола до того, как Элине удалось добраться до матчбола. И со второго из них отличной подачей она вырвала победу на тай-брейке со счетом 11:9. Проклятие Плишковой развеяно!
    Вообще на этом турнире все матчи Элины получаются зрелищными, и в каждом она показывает хорошую игру. Конкретно в сегодняшней игре отмечу ее активные действия, нереальное количество мячей, уложенных точно в линию, и удачные действия на важнейших мячах.
    у Еліни була перемога над чешкою в Австралії
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