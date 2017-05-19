Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме

у Еліни була перемога над чешкою в Австралії

Добавлю по поводу вчерашнего матча против Бартель, о котором спорт.уа не соизволил даже упомянуть...

Цілком заслужена перемога! Сьогодні в Еліни в певній мірі виходило все: невимушені зведені до мін...

Вот это и вся новость о такой важной победе? Мало того, что это выход в полуфинал римского турнир...

Поздравляю Элину Свитолину! выход в полуфинал в Риме, это вам не что нибудь, выход в полуфинал в ...

Первый сет Плишкова провалила, а во втором включилась и тут уже Элина молодец. Показала, на что с...

Львица наша!!!