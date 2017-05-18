Трнава. Козлова сыграет в четвертьфинале

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Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Динамо назначили ошибочно» 19:09 — nicksaf Извините, не назначенный пенальти на Ярмоленко ? 19:07 — nicksaf А как же назначенный пенальти на Ярмоленко в ворота ШД где-то около 16 мин.?Был Швецов судья крот... 18:58 — ak228 Пенальти можно было не назначать, Трухаглв просто перебдел в этой ситуации

Фартовый Харьков, реабилитация Марлоса и тучи над будущим Реброва 19:00 — honda2502 Я звичайно вибачаюсь але про який молодняк іде мова? Те що ми називаємо молодняком в Європі уже я...