Трнава. Козлова сыграет в четвертьфинале

Украинка Катерина Козлова одержала победу в матче 1/8 финала на турнире ITF в Трнаве (Словакия).
23-летняя тенниситка уверенно выиграла первый сет и могла заканчивать поединок во втором, но ее соперница, британка Наоми Броди, смогла переломить ход встречи и перевести матч в решающую третью партию, которая закончилась на тай-брейке: 6:2, 2:6, 7:6(5).
За место в полуфинале украинка сразится с представительницей России Анастасией Потаповой, которая вышла в 1/4 на отказе еще одной россиянки Евгении Родиной.
Источник — Sport.ua
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