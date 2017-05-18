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Трнава. Козлова сыграет в четвертьфинале

Украинка третий раз в сезоне вошла в число 8 лучших теннисисток на турнире ITF

  • 18.05.2017 18:00
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Australian Open. Катерина Козлова
© Australian Open. Катерина Козлова

Украинка Катерина Козлова одержала победу в матче 1/8 финала на турнире ITF в Трнаве (Словакия).

23-летняя тенниситка уверенно выиграла первый сет и могла заканчивать поединок во втором, но ее соперница, британка Наоми Броди, смогла переломить ход встречи и перевести матч в решающую третью партию, которая закончилась на тай-брейке: 6:2, 2:6, 7:6(5).

За место в полуфинале украинка сразится с представительницей России Анастасией Потаповой, которая вышла в 1/4 на отказе еще одной россиянки Евгении Родиной.

Источник — Sport.ua

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