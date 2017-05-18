Рим. Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинка Катерина Бондаренко продолжает свой путь в парном разряде на турнире в Риме. Во втором круге 30-летняя теннисистка в паре с чешкой Катержиной Синяковой одолела германо-сербский дуэт Андреа Петкович / Елена Янкович.
Поединок продолжался почти 1 час и 40 минут, и завершился победой украино-чешской пары со счетом: 7-5, 7-5.
В четвертьфинале соревнований Бондаренко и Синякова сыграют с четвертыми сеяными, дуэтом Тимеа Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия).
Источник — Sport.ua
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