Рим. Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинка Катерина Бондаренко продолжает свой путь в парном разряде на турнире в Риме. Во втором круге 30-летняя теннисистка в паре с чешкой Катержиной Синяковой одолела германо-сербский дуэт Андреа Петкович / Елена Янкович.

Поединок продолжался почти 1 час и 40 минут, и завершился победой украино-чешской пары со счетом: 7-5, 7-5.

В четвертьфинале соревнований Бондаренко и Синякова сыграют с четвертыми сеяными, дуэтом Тимеа Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия).