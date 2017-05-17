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Рим. Леся Цуренко во втором круге уступила Винус Уильямс

Украинка проиграла первое очное противостояние старшей из сестер Уильямс

  • 17.05.2017 19:47
  • 168 просмотров
  • 1 комментария
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wtatennis.com. Леся Цуренко
© wtatennis.com. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла американке Винус Уильямс в матче второго круга престижного турнира в Риме.

Наша соотечественница достойно сражалась, но проиграла в 2 сетах со счетом: 4-6, 3-6. Добавим, что во второй партии Цуренко вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество.

В следующей стадии турнира старшая из сестер Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Венгрии.

Ранее украинка Элина Свитолина вышла в третий раунд.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Щербина
    online
      Александр Щербина, 17.05.2017 20:13
    -1
    Ну хоть за руку с миллионершей поздоровалась ,это уже для нее достижение .Теперь наверное не будет руку мыть .А потом мемуары напишет и будет своим внукам рассказывать ,как ей повезло в жизни и такой случай предоставился .
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