Рим. Леся Цуренко во втором круге уступила Винус Уильямс

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла американке Винус Уильямс в матче второго круга престижного турнира в Риме.

Наша соотечественница достойно сражалась, но проиграла в 2 сетах со счетом: 4-6, 3-6. Добавим, что во второй партии Цуренко вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество.

В следующей стадии турнира старшая из сестер Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Венгрии.

Ранее украинка Элина Свитолина вышла в третий раунд.