Рим. Леся Цуренко во втором круге уступила Винус Уильямс

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла американке Винус Уильямс в матче второго круга престижного турнира в Риме.
Наша соотечественница достойно сражалась, но проиграла в 2 сетах со счетом: 4-6, 3-6. Добавим, что во второй партии Цуренко вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество.
В следующей стадии турнира старшая из сестер Уильямс сыграет против Йоханны Конты из Венгрии.
Ранее украинка Элина Свитолина вышла в третий раунд.
Источник — Sport.ua
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