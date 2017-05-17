Дуэт Савчук/Свитолина снялся с парных соревнований в Риме

На турнире в Риме с матча против дуэта Мирза/Шведова снялся украинский дуэт Савчук/Свитолина.
По неофициальной информации, Элина Свитолина не сможет выйти на корт из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.
Ранее Свитолина в одиночном поединке обыграла француженку Ализе Корне и вышла в третий раунд соревнований.
Источник — Sport.ua
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