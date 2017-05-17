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Дуэт Савчук/Свитолина снялся с парных соревнований в Риме

У Элины возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом

  • 17.05.2017 16:26
  • 159 просмотров
  • 2 комментария
Метки
istanbulcup.com. Элина Свитолина
© istanbulcup.com. Элина Свитолина

На турнире в Риме с матча против дуэта Мирза/Шведова снялся украинский дуэт Савчук/Свитолина.

По неофициальной информации, Элина Свитолина не сможет выйти на корт из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Свитолина в одиночном поединке обыграла француженку Ализе Корне и вышла в третий раунд соревнований.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 17.05.2017 16:53
    +1
    Блин, еще не хватало чтобы опять снялась с турнира
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 17.05.2017 17:18
    0
    Надеемся это просто перестраховка, после тяжелейшего матча в одиночки надо было взять паузу.
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