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Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме

Украинская теннисистка взяла верх над француженкой Ализе Корне

  • 17.05.2017 15:20
  • 147 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме.

В поединке второго раунда Свитолина в двух партиях обыграла француженку Ализе Корне: 6/4, 7/6(11). Матч длился 2 часа и 24 минуты.

В третьем круге Элину ждет встреча с 60-й ракеткой мира немкой Моной Бартель.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 17.05.2017 15:31
    0
    Еліна таки дотисла Корне. Дуже важкий матч, багато сил віддано.
    Поздоровлення і удачі в слідуючих матчах.
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