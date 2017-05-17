Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме.
В поединке второго раунда Свитолина в двух партиях обыграла француженку Ализе Корне: 6/4, 7/6(11). Матч длился 2 часа и 24 минуты.
В третьем круге Элину ждет встреча с 60-й ракеткой мира немкой Моной Бартель.
Источник — Sport.ua
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