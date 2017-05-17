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Марию Шарапову не пустили на Ролан Гаррос

Россиянке отказали в выдаче wild card

  • 17.05.2017 08:22
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Российской теннисистке Марии Шараповой было отказано в wild card для участия в Открытом чемпионате Франции.

30-летняя россиянка Мария Шарапова дважды в своей карьере выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). Но в этом году ей это не удастся.

Организаторы престижного турнира отказали Шараповой дать wild card как в основную сетку, так даже в квалификацию. Поэтому Мария, после 15-месячной дисквалификации за употребления допинга, не сыграет на своем первом большом турнире.Роджер Федерер заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос-2017

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил: Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации. Моя обязанность – защищать теннис от подозрительных результатов. Ролан Гаррос был, есть и будет прозрачным. Нужно уважать спорт.

Источник — Sport.ua

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