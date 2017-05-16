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Рим. Долгополов попал в основную сетку на отказе Кириоса

Соперник нашего теннисиста в первом круге – Роберто Баутиста Агут из Испании

  • 16.05.2017 16:27
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tennisphotonet.com. Александр Долгополов
© tennisphotonet.com. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов сегодня выйдет на корт «Internazionali BNL d'Italia» в первом раунде в основной сетке. Напомним, украинец уступил в финале квалификации Николасу Альмагро, но получил место в основе на отказе Ника Кириоса. Австралиец не сможет стартовать на турнире в Риме, а на прошлой неделе снялся из-за травмы бедра с парного полуфинала на Мастерсе в Мадриде.

Соперник нашего теннисиста в первом круге - Роберто Баутиста Агут (Испания, АТР 20). Матч начнется четвертым запуском на корте №1. В 2014-м году Долгополов и Агут провели первый очный поединок на турнире в Шанхае, где испанец оформил победу в двух сетах (6-4 6-4).

Источник — Большой теннис Украины

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