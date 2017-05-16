Рим. Долгополов попал в основную сетку на отказе Кириоса

Украинский теннисист Александр Долгополов сегодня выйдет на корт «Internazionali BNL d'Italia» в первом раунде в основной сетке. Напомним, украинец уступил в финале квалификации Николасу Альмагро, но получил место в основе на отказе Ника Кириоса. Австралиец не сможет стартовать на турнире в Риме, а на прошлой неделе снялся из-за травмы бедра с парного полуфинала на Мастерсе в Мадриде.
Соперник нашего теннисиста в первом круге - Роберто Баутиста Агут (Испания, АТР 20). Матч начнется четвертым запуском на корте №1. В 2014-м году Долгополов и Агут провели первый очный поединок на турнире в Шанхае, где испанец оформил победу в двух сетах (6-4 6-4).
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.