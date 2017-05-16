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Стаховский вышел во второй круг турнира в Самарканде

Украинский теннисист обыграл турка Кема Илкела

  • 16.05.2017 11:26
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atp.com. Сергей Стаховский
© atp.com. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский одержал победу в стартовом матче на турнире в узбекском Самарканде.

Стаховский в двух сетах переиграл турка Кема Илкела: 7/6(2), 6/2. Поединок длился 1 час 18 минут.

Во втором круге соревнований Стаховский встретится с боснийцем Алдином Сеткичем.

Источник — Sport.ua

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