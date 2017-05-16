Роджер Федерер пропустит Ролан Гаррос

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что он не выступит на турнире Ролан Гаррос в этом году.
Спортсмен намерен завершить выступления на грунтовых кортах в этом сезоне и сосредоточиться на подготовке к выступлениям на траве и жестком покрытии.
В 2017-м году Федерер триумфально вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой, выиграв Australian Open и турниры в Майами и Индиан-Уэллсе.
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