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Роджер Федерер пропустит Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист будет готовиться к выступлениям на траве и жестком покрытии

  • 16.05.2017 09:30
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rogerfederer.com. Роджер Федерер
© rogerfederer.com. Роджер Федерер

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что он не выступит на турнире Ролан Гаррос в этом году.

Спортсмен намерен завершить выступления на грунтовых кортах в этом сезоне и сосредоточиться на подготовке к выступлениям на траве и жестком покрытии.

В 2017-м году Федерер триумфально вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой, выиграв Australian Open и турниры в Майами и Индиан-Уэллсе.

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