Элина СВИТОЛИНА: «Новый турнир – это новые шансы»

Восьмая ракетка турнира в Риме Элина Свитолина пообщалась с прессой накануне старта соревнований.

«Здесь невероятная атмосфера, мне очень нравится в Риме. Тут всегда много болельщиков в любой день недели, они всегда очень поддерживают и активно болеют. Грунтовый сезон продолжается, так что я жду своего следующего матча.

Я брала несколько недель перерыва после Майами, чтобы подготовиться физически к игре на грунте, это важный этап перед стартом соревнований. Во время подготовки я старалась фокусироваться на своих задачах. Теперь жду выступления в Риме и на Ролан Гаррос.

Хотя я не так успешно стартовала в Мадриде, стараюсь оставить это позади, ведь начинается новый турнир, а значит будут новые шансы. Это будет хорошая неделя, много хороших и трудных матчей, ничего другого я и не жду на таком крупном турнире.

Конечно, перед Большим Шлемом во Франции важно иметь игровой опыт, но в любом случае у меня было несколько матчей в Стамбуле. Я стараюсь просто наслаждаться игрой, не сильно давить на себя из-за результатов. В Риме отличная погода, здесь очень красивое место, поэтому я в предвкушении от старта соревнований», – сказал Свитолина.

Во втором раунде Internazionali BNL d'Italia украинка встретится с победительницей матча Сара Эррани - Ализе Корне.