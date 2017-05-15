Рейтинг WTA. Дебют Костюк и личный рекорд Завацкой

В обновленном рейтинге WTA появилось сразу несколько приятных моментов для украинских фанатов тенниса. Дебютирует в мировой классификации 14-летняя Марта Костюк (1065), которая выиграла 25-тысячник ITF в Венгрии, а в топ-300 впервые вошла 17-летняя Катарина Завацкая (284), ранее дошедшая до полуфинала 100-тысячника во Франции.

К сожалению, топ-10 покинула Элина Свитолина, сейчас она занимает 11 место. Леся Цуренко поднялась на 1 позицию и теперь 41-я. Катерина Бондаренко осталась на 91 позиции, Катерина Козлова опустилась на 1 место и сейчас 147-я.

В первой десятке произошло несколько изменений: на первую строчку вернулась Анжелик Кербер, Гарбирье Мугуруса опустилась на 3 позиции и теперь седьмая, а Симона Халеп после победы в Мадриде поднялась на четвертое место.

На этой неделе 7 теннисисток из топ-10 выступят на турнире WTA Premier 5 в Италии.

Топ-10 рейтинг WTA (15 мая):

1 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) – 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) – 3915