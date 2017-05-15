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Марта КОСТЮК: «Если буду выступать на турнире WTA, то только в основе»

14-летняя украинская теннисистка прокомментировала свою победу на турнире ITF в Дунакеси

  • 15.05.2017 12:23
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Hungarian Tennis. Марта Костюк
© Hungarian Tennis. Марта Костюк

14-летняя киевлянка Марта Костюк, которая одержала победу на турнире ITF в Дунакеси, прокомментировала завоевание первого профессионального трофея.

«Когда мы посмотрели состав турнира, я подумала: «Господи, можно я хотя бы просто пройду первый круг и все!». Если проходишь первый круг, получаешь четыре очка, и я поднялась бы на тридцать позиций выше или немного больше.

Когда я выиграла первый матч, я поняла, что можно играть, а в следующем круге я играла против Шмидловой, и это был, по-моему, один из самых лучших матчей в моей жизни. 

Это был просто невероятный матч, я выиграла 7:5, 7:6. Жалко, что тогда не было трансляции. Мы обе очень классно играли. Когда играешь против подобных соперниц, нужно все два с половиной часа не давать ей играть и быть полностью сконцентрированной. 

На самом деле, выиграть взрослый турнир – круто, но я не обращаю на это внимание. Конечно, у меня есть гордость за себя, мой труд и за труд всей команды, но я не могу сказать, что это много для меня значит. 

Мы планируем 60-тысячник и 25-тысячник в Венгрии. На первом я хочу просить wild card, а участие во втором зависит от того, как я сыграю на 60-ке. 

Если и буду выступать на турнире WTA, то только в основе. Квалификацию я не хочу играть», – сказал Костюк.

Добавим, что Марта Костюк сегодня дебютировала в рейтинге WTA (1065 место).

Источник — Большой теннис Украины

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