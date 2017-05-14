Костюк стала самой молодой украинской победительницей профтурнира

Не только... да и не ЭТА - первая проблема. Основная: менеджмент (руководство - в первую очередь)...

Да не скажи! У них в молодежке есть перспективные вполне. Вот только подпускать их плавно к основ...

Тут я с тобой не соглашусь, ведь раньше будущие бразилы по 2 сезона готовились к основной команде...

А кого взять? Сабо? Лужного? Буряка? Блохина? кого первая проблемма это селекция. на свободных аг...