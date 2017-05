Костюк стала самой молодой украинской победительницей профтурнира

Интересно, что в списке самых молодых украинских чемпионок нет ни одной теннисистки, кому бы на момент чемпионства было 14 лет.



Ольга Савчук 20/09/1987 *** 15 лет 4 месяца 9 дней - 29/01/2003 $10,000 Elektrostal vs KIRIANOVA, Ekaterina (RUS) 6-3 6-0



Катарина Завацкая 05/02/2000 *** 15 лет 4 месяца 16 дней - 21/06/2015 $10,000 Telavi vs RAZAFINDRANALY, Julie (FRA) 6-1 7-5;



Юлия Вакуленко 10/07/1983 *** 15 лет 4 месяца 26 дней - 06/12/1998 $10,000 Mallorca vs PENA, Laura (ESP) 6-4 6-1



Даяна Ястремская 15/05/2000 *** 15 лет 9 месяцев дней - 06/03/2016 $25,000 Campinas vs LIM, Alize (FRA) 6-4 6-4



Ольга Фридман 30/09/1998 *** 15 лет 10 месяцев 4 дня - 03/08/2014 $10,000 Istanbul vs YE, Qiu Yu (CHN) 7-5 6-4



Кристина Антонийчук 04/09/1990 *** 15 лет 10 месяцев 19 дней - 23/07/2006 $25,000 Dnepropetrovsk vs KLEPAC, Andreja (SLO) 6-3 6-7(5) 6-4



Также отметим, что Марта Костюк стала первой 14-летней теннисисткой за последние 12 лет, победившей на турнире ITF с призовым фондом в 25,000 долларов (в 2005 году в таком возрасте победу на турнире в Болгарии одержала Тамира Пажек из Австрии) и первой теннисисткой с 2002 года рождения выигравшей профессиональный турнир.



Благодаря победе на турнире в Дунакеси, Костюк войдет в число 20 сильнейших теннисисток мира в возрасте до 18 лет в рейтинге WTA.



Напомним, что в январе Марта Костюк дебютировала на юниорских турнирах Большого Шлема и сразу же сумела завоевать титул, став чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.