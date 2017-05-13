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Дунакеси. Марта Костюк выиграла первый профессиональный титул

14-летняя украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Венгрии

  • 13.05.2017 19:52
  • 642 просмотров
  • 5 комментария
Метки
btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

14-летняя киевлянка Марта Костюк стала чемпионкой 25-тысячника ITF в Венгрии.

В финале украинская теннисистка в напряженном двухсетовом поединке одолела американку Бернарду Перу: 6-4, 6-3.

Таким образом, Костюк стала самой молодой украинкой, которая когда-либо выигрывала профессиональный титул в одиночном разряде. Также она стала первой 14-летней победительницей подобного турнира с 2005 года.

В понедельник, 15 мая, Марта Костюк дебютирует в рейтинге WTA.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vladraschevski
      vladraschevski, 13.05.2017 19:56
    +2
    Умнюшечка!!! Удачи!!!
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    Jeck
    online
      Jeck, 13.05.2017 19:58
    +1
    Ого, ну і новина.
    Молодчинка Мартуся
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    vit-2
      vit-2, 13.05.2017 20:00
    +1
    Марта просто супер, молодчинка!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 13.05.2017 20:07
    +1
    Марта просто супер! Мои поздравления! Со следующей недели сразу окажется в районе 500-го места в рейтинге. И будет готовиться к юниорскому РГ вместе с Завацкой и Ястремской. Удачи нашим девчатам!
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 13.05.2017 20:41
    0
    в 14 років!!! а далі багато залежить від майстерності тренерів
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