Дунакеси. Марта Костюк выиграла первый профессиональный титул

14-летняя киевлянка Марта Костюк стала чемпионкой 25-тысячника ITF в Венгрии.
В финале украинская теннисистка в напряженном двухсетовом поединке одолела американку Бернарду Перу: 6-4, 6-3.
Таким образом, Костюк стала самой молодой украинкой, которая когда-либо выигрывала профессиональный титул в одиночном разряде. Также она стала первой 14-летней победительницей подобного турнира с 2005 года.
В понедельник, 15 мая, Марта Костюк дебютирует в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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Молодчинка Мартуся
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