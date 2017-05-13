Рим. Долгополов прошел первый тур квалификации

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вышел во второй раунд квалификации «Мастерса» в Риме.
В первом матче на турнире 28 летний киевлянин в утомительном трехсетовом поединке одержал победу над представителем Барбадоса Дарианом Кингом: 6-3, 3-5, 7-6(7).
За выход в основную сетку Долгополов поборется с испанцем Николасом Альмагро.
Источник — Sport.ua
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