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Рим. Долгополов прошел первый тур квалификации

Украинский теннисист обыграл Дариана Кинга из Барбадоса

  • 13.05.2017 20:35
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atp.com. Александр Долгополов
© atp.com. Александр Долгополов

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вышел во второй раунд квалификации «Мастерса» в Риме.

В первом матче на турнире 28 летний киевлянин в утомительном трехсетовом поединке одержал победу над представителем Барбадоса Дарианом Кингом: 6-3, 3-5, 7-6(7).

За выход в основную сетку Долгополов поборется с испанцем Николасом Альмагро.

Источник — Sport.ua

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