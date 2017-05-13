Кань-сюр-мер. Завацкая уступила в полуфинале

17-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая уступила в полуфинальном матче крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000$ во французском Кань-сюр-мер.
Юная украинка в двух сетах проиграла швейцарке Жиль Тайхманн: 3-6, 2-6.
Добавим, что во втором сете украинка вела со счетом 2:0, но проиграла 6 геймов подряд.
Участие в полуфинале турнира в Кань-сюр-мер позволит Завацкой в понедельник впервые войти в число 300 сильнейших теннисисток планеты.
Источник — Sport.ua
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