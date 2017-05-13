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Кань-сюр-мер. Завацкая уступила в полуфинале

Украинка проиграла швейцарке Жиль Тайхманн

  • 13.05.2017 18:55
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17-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая уступила в полуфинальном матче крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000$ во французском Кань-сюр-мер.

Юная украинка в двух сетах проиграла швейцарке Жиль Тайхманн: 3-6, 2-6.

Добавим, что во втором сете украинка вела со счетом 2:0, но проиграла 6 геймов подряд.

Участие в полуфинале турнира в Кань-сюр-мер позволит Завацкой в понедельник впервые войти в число 300 сильнейших теннисисток планеты.

Источник — Sport.ua

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