Полуфинал сборных Франции и Сербии будет сыгран в Лилле

Несмотря на то, что на стадионе есть крыша, французы планируют провести полуфинальный поединок под открытом небом. Как и в финале турнира в 2014-м году, сборная Франции выбрала грунтовое покрытие для матча в Лилле. Напомним, что три года назад в течении всех дней финала против сборной Швейцарии на «Stade Pierre-Mauroy» был установлен рекорд посещаемости в истории Кубка Дэвиса: более 27 тысяч зрителей ежедневно. На этот раз арена сможет вместить в себя не более 26 тысяч болельщиков.

Счет в личном противостоянии сборных Франции и Сербии: 4-5. В активе сербских теннисистов осталось последнее противостояние команд в финале соревнований в 2010-м году. Тогда по итогам двух дней французы лидировали 2-1, но победы Новака Джоковича над Гаэлем Монфисом и Виктора Троицки в матче с Мишелем Ллодра помогли сербам завоевать титул.

Во втором полуфинале Кубка Дэвиса-2017 сыграют сборные Бельгии и Австралии. Этот матч также пройдет на грунтовом покрытии, но на закрытом корте в Брюселле.