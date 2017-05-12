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Кань-сюр-мер. Завацкая вышла в полуфинал и попадет в ТОП-300 рейтинга

Юная украинка впервые добралась до полуфинала такого крупного турнира

  • 12.05.2017 22:13
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17-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000$ в Кань-сюр-мер, Франция.

В четвертьфинальном матче юная ровенчанка за 1 час 12 минут обыграла опытную французскую теннисистку Ализе Лим: 6-2 6-2.

Эта победа позволит Завацкой в понедельник впервые войти в число 300 сильнейших теннисисток планеты.

За выход в финал украинка поспорит с 19-летней представительницей Швейцарии Джил Тайхманн (176-я в мире).

Катарина впервые сыграет в полуфинале такого крупного профессионального турнира.

Источник — Sapronov-tennis.org

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