Кань-сюр-мер. Завацкая вышла в полуфинал и попадет в ТОП-300 рейтинга

17-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000$ в Кань-сюр-мер, Франция.
В четвертьфинальном матче юная ровенчанка за 1 час 12 минут обыграла опытную французскую теннисистку Ализе Лим: 6-2 6-2.
Эта победа позволит Завацкой в понедельник впервые войти в число 300 сильнейших теннисисток планеты.
За выход в финал украинка поспорит с 19-летней представительницей Швейцарии Джил Тайхманн (176-я в мире).
Катарина впервые сыграет в полуфинале такого крупного профессионального турнира.
Источник — Sapronov-tennis.org
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