Кань-сюр-мер. Завацкая вышла в полуфинал и попадет в ТОП-300 рейтинга

Еще один финансовый эксперт и аналитик. Доктор балабольских наук, профессор кафедры "Я все з...

Блин,как приятно,франция приняла закон.На сколько я помню у нас кибер спорт принят где то на пол ...

Пранк зайшов занадто далеко. Інфа про прийняття україною кіберспорту - наш жарт на 1 квітня

Ваш это чей???И кто Ты такой???

Кубок Лиги возьмёт МЮ. Это срвершенно не значит, что я за него болею, отнюдь нет. Просто так буде...

Динамо в этом рейтинге на текущем 1 месте было и три года к ряду в топ-3, а Копанка выше 13 не по...

Так что у кого прогресс, а у кого регресс????

Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...