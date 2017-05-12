Рим. Свитолина и Цуренко начнут в основе, Бондаренко - в квалификации

Динамо в этом рейтинге на текущем 1 месте было и три года к ряду в топ-3, а Копанка выше 13 не по...

Так что у кого прогресс, а у кого регресс????

Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...

Они скажут а ты 75 год посмотри или 86

Надеюсь хоть теперь дырнамо фаны поймут хто в доме (Украине) хозяин ? Вопрос о лучшей команде...