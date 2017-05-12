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Рим. Свитолина и Цуренко начнут в основе, Бондаренко - в квалификации

Элина Свитолина начнут борьбу со второго круга

  • 12.05.2017 21:17
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Zimbio
© Zimbio

На турнире Premier 5 в итальянском Риме состоялась жеребьевка основной сетки соревнований, куда пробились две украинки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила восьмой номер посева и свои выступления на турнире начнет со второго круга. Соперница харьковчанки определится в матче Корне – Эррани.

А Леся Цуренко сыграет против обладательницы wild card Деборы Кьезы.

В квалификационном турнире также стартует Катерина Бондаренко, у нее в соперницах Варвара Лепченко.

Источник — Sport.ua

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