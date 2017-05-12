Стаховский и Молчанов выиграли турнир в Узбекистане в парном разряде

Мотивация - да, но мастерство ведь не пропьешь!)) Если оно было, конечно.

- Правда, какой внутренний чемпионат – такие и игроки.---------------------------як Шевченко дума...

Матч-реванш, а на столі - склянка води і валеріанка... А може, комусь і валідол...

А что не так? В июне ей будет 15.

Очевидно,что Вы не знаете, что такое супертяжелый вес и силу каждого удара и как эти удары отобра...

[quote Пионер, 12.05.2017 17:15]stas0809, 12.05.2017 16:03 Я уважаю Владимира, но нужно уходить ...

что ты несешь, ему одним боем больше одним меньше на здоровье не отобразится, он же не ураном там...

Фактически вовремя уйти из бокса смогли только Льюис и Виталий. Льюис - потому что не хотел прово...