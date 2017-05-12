Стаховский и Молчанов выиграли турнир в Узбекистане в парном разряде

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов стали победителями «челленджера» в Узбекистане в парном разряде.
В финальном поединке, который продолжался полтора часа, наши соотечественники в 2 сетах переиграли германо-испанскую пару Кевин Кравиц / Адриан Менендес-Масейрас со счетом 6-4, 7-6(7).
Добавим, что соперники украинского дуэта были посеяны на турнире под третьим номером. На предыдущих стадиях Стаховский и Молчанов выбили вторых и четвертых сеяных, не проиграв при этом ни одного сета.
Источник — Sport.ua
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