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Стаховский и Молчанов выиграли турнир в Узбекистане в парном разряде

В финале украинцы переиграли германо-испанскую пару Кравиц / Менендес-Масейрас

  • 12.05.2017 16:45
  • 164 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов стали победителями «челленджера» в Узбекистане в парном разряде.

В финальном поединке, который продолжался полтора часа, наши соотечественники в 2 сетах переиграли германо-испанскую пару Кевин Кравиц  / Адриан Менендес-Масейрас со счетом 6-4, 7-6(7).

Добавим, что соперники украинского дуэта были посеяны на турнире под третьим номером. На предыдущих стадиях Стаховский и Молчанов выбили вторых и четвертых сеяных, не проиграв при этом ни одного сета.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 12.05.2017 17:03
    +1
    Молодці украйнські тенісисти! Та й спорт.юа через 2 години 15 хв відреагували,,,,
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