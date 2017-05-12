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14-летняя украинка Марта Костюк вышла в финал взрослого турнира

Юная спортсменка победила румынку Александру Каданцу

  • 12.05.2017 14:05
  • 123 просмотров
  • 2 комментария
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал 25-тысячника в Венгрии.

В полуфинале 14-летняя спортсменка в двух сетах уверенно обыграла румынку Александру Каданцу: 6/3, 6/3.

Стоит отметить, что это будет первый финал профессионального турнира для украинки. В решающем поединке Костюк сразится с победительницей пары Анастасия Зарицкая (Чехия) – Бернарда Пера (США).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 12.05.2017 14:25
    0
    Просто нет слов, 14 лет и уже финал профессионального турнира. Надеюсь она не остановится в своем развитие и вырастит в теннисистку топ уровня.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 12.05.2017 14:27
    0
    Ну що ж, удачі!!
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