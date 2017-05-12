14-летняя украинка Марта Костюк вышла в финал взрослого турнира

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал 25-тысячника в Венгрии.
В полуфинале 14-летняя спортсменка в двух сетах уверенно обыграла румынку Александру Каданцу: 6/3, 6/3.
Стоит отметить, что это будет первый финал профессионального турнира для украинки. В решающем поединке Костюк сразится с победительницей пары Анастасия Зарицкая (Чехия) – Бернарда Пера (США).
Источник — Sport.ua
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