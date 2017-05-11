Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кань-сюр-Мер. Завацкая обыграла экс-украинку Заневскую

Уроженка Луцка вышла в четвертьфинал соревнований

  • 11.05.2017 19:36
  • 201 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Кань-сюр-Мер. Завацкая обыграла экс-украинку Заневскую

Выиграв со старта встречи четыре гейма, Завацкая начала ошибаться, чем и воспользовалась Заневская, сравняв счёт. Затем украинка уверенно взяла гейм на своей подаче, а в следующем реализовала третий брейк-поинт в партии.

В восьмом гейме второго сета, благодаря ошибкам соперницы, Катарина сделал четвертый брейк в матче и с первого же матчбола на своей подаче завершила встречу.

Уроженка Луцка впервые сыграет в четвертьфинале турнира ITF с призовым фондом $100,000, а её соперницей завтра будет представительница Франции Ализе Лим, которая сегодня обыграла седьмую сеяную британку Хизер Уотсон.

Катарина Завацкая (Украина, Q) - Марина Заневская (Бельгия) 6:4, 6:3

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 11.05.2017 20:05
    0
    Результат матча хорошо иллюстрирует потенциал девушек, и то, что для сборной Украины смена гражданства Заневской - не потеря. Надеюсь, что Завацкая, Ястремская и Костюк останутся украинками.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.