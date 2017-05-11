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Марта Костюк вышла в полуфинал 25-тысячника в Дунакеси

14-летняя украинская теннисистка обыграла турчанку Ипек Сойлу

  • 11.05.2017 16:13
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  • 1 комментария
Метки
btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

14-летняя украинка Марта Костюк вышла в полуфинал 25-тысячника в Дунакеси (Венгрия).

В 1/4 финала юная украинка в двух сетах обыграла первую сеянную на турнире турчанку Ипек Сойлу: 6-4, 6-4.

Добавим, что теннисистка из Турции занимает в мировом рейтинге 155-ю позицию. Таким образом, это самая высокорейтинговая соперница, которую побеждала украинка.

За шаг до финала Марта Костюк померяется силами с румынкой Александрой Каданцу.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 11.05.2017 16:30
    +1
    Поздравляю с первой победой над соперницей из топ-200. Марта очень сильно провела концовки обоих сетов, отыгравшись с 2:4 в первом, и с 3:4 с брейком во втором. Интересно, на сколько позиций она поднимется в рейтинге после этого турнира.
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