14-летняя украинка Марта Костюк вышла в полуфинал 25-тысячника в Дунакеси (Венгрия).
В 1/4 финала юная украинка в двух сетах обыграла первую сеянную на турнире турчанку Ипек Сойлу: 6-4, 6-4.
Добавим, что теннисистка из Турции занимает в мировом рейтинге 155-ю позицию. Таким образом, это самая высокорейтинговая соперница, которую побеждала украинка.
За шаг до финала Марта Костюк померяется силами с румынкой Александрой Каданцу.
Источник — Sport.ua
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