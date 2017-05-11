Марта КОСТЮК: «Боюсь приезжать в Киев после больших побед»

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала героиней очередного выпуска программы «World of Sports» о спортсменах на канале UA|TV.

«Я боюсь приезжать в Киев после каких-то больших побед, потому что сразу всё так прекрасно, все тебя так любят, тренироваться не хочешь. Я стараюсь после побед сразу уезжать в Канны, потому что в Европе, конечно, все радуются, но буквально один день и потом все забыли, тренируемся дальше. Пройденный этап, надо дальше двигаться».

О значении победы в Мельбурне в сравнении с другими престижными титулами

«Командный Чемпионат мира, конечно, круто выиграть, но всё-таки, наверное, «Большой Шлем». «Большой Шлем» это «Большой Шлем», какой бы он ни был, юниорский или взрослый. Я очень горжусь, что мы выиграли Чемпионат мира, я очень рада, что выиграла турнир в Тарбе, Orange Bowl, Eddie Herr, но «Большой Шлем» всё равно...»

О мотивации заниматься теннисом

«В детстве я сама создала себе мотивацию, что я хочу видеть маму, хочу быть с мамой, потому что, когда я была маленькой, она очень много работала. Я пыталась с ней как можно больше увидеться, поэтому целыми днями тренировалась».

О роли таланта в карьере игрока

«Во-первых, все талантливые - нетрудолюбивые. Я говорю о младшем возрасте. Например, Федерер начал трудиться, когда он встретил Мирку. У каждого свои истории. Надаля его дядя очень сильно заставлял, кто-то сам к этому пришёл, но такое случается очень редко».