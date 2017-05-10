Марта Костюк впервые сыграет в четвертьфинале 25-тысячника ITF

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала 25-тысячника ITF.
Во втором раунде турнира в Венгрии Костюк в двух крайне напряженных сетах одолела Анну-Каролину Шмидлову: 7:5, 7:6(4). Поединок длился два часа.
В четвертьфинале Марта встретится с турчанкой Ипек Сойлу.
Источник — Sport.ua
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