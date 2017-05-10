Марта Костюк впервые сыграет в четвертьфинале 25-тысячника ITF

Какой "великай пабеды"? Победы кого и над чем, ты хоть сам то понимаешь?

И к стати Да - Кропивницкий

Подозреваю что " Kirovograd_Da" и "Melitopol_Rus" одине и тот же московский Г...

Чуваки, хорош Толяну завидовать, ну не хочет он в село назад возврашаться.Да и Питер прекрасный г...

Гнида!