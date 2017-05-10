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Марта Костюк впервые сыграет в четвертьфинале 25-тысячника ITF

Украинская теннисистка взяла верх над Анной-Каролиной Шмидловой на турнире в Венгрии

  • 10.05.2017 18:42
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала 25-тысячника ITF.

Во втором раунде турнира в Венгрии Костюк в двух крайне напряженных сетах одолела Анну-Каролину Шмидлову: 7:5, 7:6(4). Поединок длился два часа.

В четвертьфинале Марта встретится с турчанкой Ипек Сойлу.

Источник — Sport.ua

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