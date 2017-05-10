Эжени БУШАР: «Многие желали мне победы перед матчем с Шараповой»

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которая ранее обыграла Марию Шарапову на турнире в Мадриде, поделилась эмоциями от встречи на корте с россиянкой.

«Перед матчем я была очень вдохновлена, так как много игроков в частном порядке пожелали мне удачи и болели за меня. Некоторые девушки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой. Так что я играла за себя, и за всех этих людей», - сказала Бушар.

Напомним, канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес Шараповой, называя россиянку мошенницей, недостойной возвращения на корт после допинговой истории, и плохим примером будущим поколениям.