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Эжени БУШАР: «Многие желали мне победы перед матчем с Шараповой»

Канадка считает, что теннисистки бояться высказывать свое мнение по теме возвращения россиянки

  • 10.05.2017 11:18
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womenstennisblog.com. Эжени Бушар и Мария Шарапова
© womenstennisblog.com. Эжени Бушар и Мария Шарапова

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которая ранее обыграла Марию Шарапову на турнире в Мадриде, поделилась эмоциями от встречи на корте с россиянкой.

«Перед матчем я была очень вдохновлена, так как много игроков в частном порядке пожелали мне удачи и болели за меня. Некоторые девушки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой. Так что я играла за себя, и за всех этих людей», - сказала Бушар.

Напомним, канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес Шараповой, называя россиянку мошенницей, недостойной возвращения на корт после допинговой истории, и плохим примером будущим поколениям.

Источник — BBC

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