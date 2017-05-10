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Дунакеси. Марта Костюк вышла во второй раунд

Чемпионка юниорского Australian Open впервые выиграла матч в основной сетке 25-тысячника

  • 10.05.2017 10:25
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

В стартовом круге турнира в Венгрии 14-летняя украинка Марта Костюк потратила чуть более часа, чтобы обыграть представительницу Бельгии Кимберли Циммерман: 6:2, 6:3.

По ходу матча юная киевлянка допустила четыре двойные ошибки, выиграла семь из девяти геймов на своей подаче и реализовала пять из семи брейк-поинтов.

За место в четвертьфинале Костюк поспорит с польской теннисисткой Магдаленой Френх или восьмой сеяной словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.

Источник — Большой теннис Украины

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