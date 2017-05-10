Дунакеси. Марта Костюк вышла во второй раунд

В стартовом круге турнира в Венгрии 14-летняя украинка Марта Костюк потратила чуть более часа, чтобы обыграть представительницу Бельгии Кимберли Циммерман: 6:2, 6:3.
По ходу матча юная киевлянка допустила четыре двойные ошибки, выиграла семь из девяти геймов на своей подаче и реализовала пять из семи брейк-поинтов.
За место в четвертьфинале Костюк поспорит с польской теннисисткой Магдаленой Френх или восьмой сеяной словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.
Источник — Большой теннис Украины
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