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Карши. Молчанов вышел в основную сетку, Манафов преодолел первый круг

Украинские теннисисты выступают на челленджере в Узбекистане

  • 08.05.2017 14:34
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btu.org.ua. Владислав Манафов
© btu.org.ua. Владислав Манафов

Karshi Challenger - ATP Challenger Tour
Карши, Узбекистан • 8-13 мая • хард • $ 75,000

Квалификация. Финал
Денис Молчанов (Украина) - Сергей Бетов (Беларусь) 6-2 6-4

Молчанов успешно преодолел три раунда квалификации в Узбекистане и выступит в основной сетке одиночного турнира. Среди потенциальных соперников Дениса в первом раунде основы: Сергей Стаховский, который посеян под первым номером, Алексей Ватутин или еще один победитель отборочного этапа.

Карши. Молчанов проходит в основную сетку

Первый круг
Владислав Манафов (Украина) - Вишну Вардхан (Индия) 6-3 7-5

Во втором раунде украинец встретится с победителем матча Джейсон Джанг (Тайвань) - Ярослав Шило (Беларусь).

Сегодня Манафов также выйдет на корт в парной встрече: в дуэте с Александром Недовесовым он сыграет против Сергея Стаховского и Дениса Молчанова.
 

Источник — Большой теннис Украины

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