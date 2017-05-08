Карши. Молчанов вышел в основную сетку, Манафов преодолел первый круг

Karshi Challenger - ATP Challenger Tour
Карши, Узбекистан • 8-13 мая • хард • $ 75,000
Квалификация. Финал
Денис Молчанов (Украина) - Сергей Бетов (Беларусь) 6-2 6-4
Молчанов успешно преодолел три раунда квалификации в Узбекистане и выступит в основной сетке одиночного турнира. Среди потенциальных соперников Дениса в первом раунде основы: Сергей Стаховский, который посеян под первым номером, Алексей Ватутин или еще один победитель отборочного этапа.
Первый круг
Владислав Манафов (Украина) - Вишну Вардхан (Индия) 6-3 7-5
Во втором раунде украинец встретится с победителем матча Джейсон Джанг (Тайвань) - Ярослав Шило (Беларусь).
Сегодня Манафов также выйдет на корт в парной встрече: в дуэте с Александром Недовесовым он сыграет против Сергея Стаховского и Дениса Молчанова.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.