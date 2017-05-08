Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на 10-е место

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулся в десятку сильнейших теннисисток планеты.
В обновленном рейтинге WTA харьковчанка занимает как раз 10-е место.
К сожалению, Свитолина уже вылетела с турнира в Мадриде, поэтому в следующем обновленном рейтинге будет на 11-й позиции.
Леся Цуренко поднялась на две строчки и занимает 42-е место, Катерина Бондаренко – 91-я, Катерина Козлова – 146-я.
Лидирует же в мировом рейтинге Серена Уильямс, за ней Анжелик Кербер и Каролина Плишкова.
Источник — Sport.ua
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