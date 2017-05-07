Сеул. Марченко получил седьмой номер посева

Украинец посеян под седьмым номером на турнире «FILA Seoul Open Challenger» и в первом раунде встретится с итальянцем Томасом Фаббиано (АТР 160). Ранее теннисисты не провели ни одного очного поединка.

За титул в Южной Корее также будут бороться Йен-Сун Лю, Хён Чон, Константин Кравчук, Вашек Поспишил, Дуди Села, Блаж Кавчич.а