Сеул. Марченко получил седьмой номер посева

Украинец посеян под седьмым номером на турнире «FILA Seoul Open Challenger» и в первом раунде встретится с итальянцем Томасом Фаббиано (АТР 160). Ранее теннисисты не провели ни одного очного поединка.
За титул в Южной Корее также будут бороться Йен-Сун Лю, Хён Чон, Константин Кравчук, Вашек Поспишил, Дуди Села, Блаж Кавчич.а
Источник — Большой теннис Украины
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