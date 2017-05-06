Мадрид. Долгополов проиграл в квалификации

Украинец Александр Долгополов уступил в квалицикации турнира в Мадриде. 28-летний киевлянин в трех сетах проиграл словаку Лукашу Лацко.
Александр Долгополов (Украина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 4:6, 6:3, 5:7
Во вором круге словак сыграет с победителем пары Андрей Кузнецов (Россия) – Кристиан Рууд (Норвегия).
Источник — Sport.ua
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