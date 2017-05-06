Мадрид. Долгополов проиграл в квалификации

Шахтер и Его болельщиков с Чемпионством

Шахтер и Его болельщиков с Чемпионством

Картонні чемпіони

Чемпионы в конце время тянули!!! Сырника волейбол играет!!! Гниль а не команда!!!

Горняки, с досрочным чемпионством!!!

Шахтёр гордость Украины !

pulse240, 06.05.2017 18:33Мои поздравления Шахтёру от фанатов Днепра!-----------так сколько вас?

Нет, я и не говорил что от всех)